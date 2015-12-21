Москва, 22 декабря, 2015, 02:26 — ИА Регнум. В Москве 22 декабря побит очередной температурный рекорд месяца. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец к началу суток воздух в столице прогрелся до 7 градусов тепла.

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«Во вторник в столицу поступила порция более прохладного воздуха, что не помешало температурному режиму на целых 12 градусов остаться выше своей климатической нормы», — сказал синоптик в эфире «Русской службы новостей».

Тишковец отметил, что 22 декабря ознаменовался третьим подряд температурным рекордом за всю историю метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был зафиксирован в Москве в этот день в 1936 году, тогда температура воздуха поднялась до 4,4 градусов.

Как передавало ИА REGNUM, 21 декабря воздух в российской столице прогрелся до 5,9 градусов выше нуля. Таким образом был побит рекорд 1982 года, когда температурный показатель составлял 5,4 градуса тепла. Днём ранее температура воздуха в Москве составила 5 градусов. Предыдущий же рекорд для 20 декабря был зафиксирован в прошлом году, когда температура была 4,9 градусов выше нуля.

Отметим, что аномально тёплая погода наблюдается в эти дни и в Санкт-Петербурге. В минувшее воскресенье, 20 декабря, температура воздуха в городе достигала 8,7 градусов тепла, а в ночь на понедельник воздух прогрелся до 10,5 градусов. Предыдущие рекорды для этих чисел декабря были установлены в 1936 году, когда температура составляла соответственно 5,6 и 5,5 градусов выше нуля.