Анкара, 21 декабря, 2015, 23:55 — ИА Регнум. Анкара верит в увеличение турецкого экспорта в Россию. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая 21 декабря на собрании торгово-промышленной палаты в Бурсе.

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«Несмотря на проблемы, которые у нас сейчас с РФ, я верю, что наш экспорт снова будет увеличиваться, — заявил Эрдоган бизнесменам. — Вы можете не волноваться».

Выступление турецкого лидера показал телеканал NTV.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября ВВС Турции сбили российский бомбардировщик Су-24, участвовавший в боевой операции против террористической организации «Исламское государство».

Атака была произведена, несмотря на то, что российский самолет, по заявлению Москвы, находился в километре от границы Турции. Один из летчиков погиб, второму удалось спастись.

Отношения между Россией и Турцией после этого инцидента резко обострились.