Великий Новгород, 21 декабря, 2015, 23:55 — ИА Регнум. Должность заместителя губернатора Новгородской области, которую занимал арестованный в Москве по подозрению в мошенничестве Виктор Нечаев, сократили. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 21 декабря, в ходе встречи с журналистами и блогерами заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.

Mindsay Mohan Заключение

Он ещё раз назвал историю, в которой оказался замешан Нечаев, «непонятной», а его поступок — «омерзительным». Глава региона сообщил, что учитывая всё это, в соответствии с Гражданским кодексом и трудовым законодательством в правительстве Новгородской области приняли решение о сокращении этой должности. «Он был предупреждён о сокращении 1 октября, и 1 декабря официально уволен с должности заместителя губернатора Новгородской области», — сообщил Сергей Митин, отметив, что уведомление Нечаеву передали через директора следственного изолятора, где тот содержится.

Что касается служебной проверки, объявленной в отношении Нечаева практически одновременно с его задержанием в Москве, Митин заявил, что для неё были причины — при общем росте инвестиций регион занимал невысокие места в рейтингах по инвестиционному потенциалу и созданию инвестиционного климата. «Не скрою, результаты этой проверки показали: если бы Нечаев был на свободе, он бы мог бы быть уволен», — отметил губернатор Новгородской области.

По поводу первого заместителя Арнольда Шалмуева, который в числе пяти подсудимых сейчас ожидает приговора Новгородского районного суда в рамках «дорожного» дела, Сергей Митин сообщил, что Шалмуев по-прежнему «числится в списках правительства, не получая при этом никакую заработную плату, не выполняя никаких функций». «Но он числится, потому что у нас нет по нему никаких решений, и мы ждём, когда закончится суд. Уже после этого будет принято решение», — отметил губернатор Новгородской области.

Отметим, в настоящее время у Сергея Митина — семь заместителей, не считая Шалмуева.