Мурманск, 21 декабря, 2015, 23:27 — ИА Регнум. С вводом в эксплуатацию новых ледоколов можно «осторожно говорить» о круглогодичной навигации по Северному морскому пути с доставкой углеводородной продукции на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, заявил заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП «Росатомфлот» Мустафа Кашка. Он также отметил, что Севморпуть выбирают отнюдь не из-за малого количества льда.

bastion-opk.ru Атомный лихтеровоз — контейнеровоз «Севморпуть»

«Каждый раз, когда говорят о судоходстве по трассе Северного морского пути, отмечают, что там потеплело, солнышко больше светит, льда меньше, как-то все забывают о том, что техника шагнула намного дальше, чем это было лет 20−30 тому назад, — заявил Кашка. — Все забывают о том, что мощность парохода «Челюскин» была 3000 лошадиных сил, у сегодняшних судов порядка 55 тысяч лошадиных сил. Все забывают о современных средствах навигации, все забывают о том, что имеем спутниковые снимки и мы можем обойти какие-то места особо тяжёлые, все говорят только о том, что солнышко стало светить. И поэтому все пошли по трассе Севморпути».

В сентябре, как сообщало ИА REGNUM, атомный ледокол «Вайгач» завершил первую проводку судна с модулями для ОАО «Ямал СПГ» по акватории Северного морского пути. Как тогда заявили в «Росатомфлоте», этот рейс наглядно продемонстрировал преимущество таких грузоперевозок.

Отметим, сооружение нового российского ледокола идёт по графику. Об этом ранее заявил глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко. По его словам, уже заложен второй ледокол, третий. «То есть у нас там по графику 17, 19, 20-й годы идёт последовательная сдача ледоколов нового класса, а в Питере уже проектируется и подготовлен базовый проект принципиально нового поколения атомного ледокола «Лидер», с ещё большей мощностью, с ещё большими возможностями по обеспечению круглогодичной навигации большими танкерами и большими газовозами», — сообщил Кириенко.