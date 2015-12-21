Пенза, 21 декабря, 2015, 21:00 — ИА Регнум. В Пензе открылся первый в России «Сталинский центр». Он будет работать по четырем основным направлениям — научному, агитационному, политическому и культурному, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии.

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«Мы решили пойти дальше мемориальных мероприятий, памятники и музеи — это хорошо, но на сегодняшний момент недостаточно. Необходимо системное изучение опыта построения социализма в СССР и адаптация этого опыта под современные реалии», — заявил первый секретарь пензенского обкома КПРФ Георгий Камнев.

По его словам, центр будет работать по четырем основным направлениям — научному, агитационному, политическому и культурному. Следующий год коммунисты объявили годом Сталина в Пензенской области. На каждый месяц запланирован старт «того или иного проекта». В частности, в регионе должны состояться открытие научного центра, присуждение сталинских стипендий студентам-историкам, проведение сталинских чтений с приглашением известных публицистов и писателей, организация тематических экскурсий по теме «сталинская архитектура Пензы».

Камнев надеется, что открытие центра привлечет в Пензенскую область туристов. Ближайшее мероприятие в центре состоится в январе — литературный вечер, посвященный генералиссимусу, создание научного совета при центре и учреждение сталинских стипендий.

Напомним, депутаты Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин и Сергей Обухов предложили открыть общероссийский центр Сталина по аналогии с «Ельцин Центром», который открылся в Екатеринбурге в ноябре текущего года. По мнению коммунистов, такой проект одобрят миллионы граждан России, и он заслуживает не меньшего финансирования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, осенью 2015 года в Пензе на одну из центральных улиц был перенесен бюст Сталина, установленный в городе в 2011 году. Тогда в обкоме КПРФ заявляли о поддержке этой идеи со стороны населения. Одновременно с этим группа активистов организовала сбор подписей под электронной петицией против переноса бюста. По мнению авторов обращения, это оскорбление памяти 26 тыс. пензенцев, признанных жертвами политических репрессий, дела которых хранятся в архиве областного управления ФСБ. Кроме того, это будет являться фактическим оправданием тоталитарного режима.

Протест по вопросу переноса памятника высказывал и лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, обратившись в прокуратуру и требуя проверки по факту «самовольной установки памятника Сталину отделением партии КПРФ в Пензе».