Москва, 21 декабря, 2015, 20:52 — ИА Регнум. «Мы обсудили все вопросы — и тактического, и стратегического характера», — констатировал 21 декабря Александр Лукашенко, подводя итоги заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕАЭС) на уровне глав государств, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

пресс-служба Кремля Заседание Высшего Евразийского экономического совета в Москве

Среди обсуждённых вопросов значились последствия для ЕАЭС вступления Казахстана в ВТО и начало действия соглашения об ассоциации Украины с Евросоюзом, вопросы транзита, согласованных мер в переписи населения стран Евразийского союза и другие вопросы. Особое внимание было уделено украинской проблеме.

Лукашенко как представитель председательствующей в ЕАЭС Белоруссии выразил общее мнение, заявив на расширенном заседании ВЕАЭС, что начало действия с 1 января 2016 года соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом является вызовом для ЗСТ СНГ и угрозой для стран ЕАЭС. Россия и Белоруссия непосредственно граничат с Украиной, но не только им — всему Евразийскому союзу не всё равно, что произойдёт после того, как поток беспошлинных товаров хлынет из ЕС на украинский рынок.

Оценивая перспективу ещё раз обсудить данную проблему с новыми властями Украины, Лукашенко дипломатично отметил: «Есть опасения, что разговора не будет до 1 января». Затем он развил эту мысль, сделав вывод, что переговоров до Нового года точно не будет.

В итоге может случиться так, отметил он, что беспошлинный импорт из ЕС будет замещать украинские товары, что создаёт угрозу для рынков Евразийского союза. Возможно, что украинские товары будут выталкиваться на рынки ЕАЭС, но возможна также контрабанда товаров ЕС под видом украинских. Такое развитие событий «интеграционную пятёрку» и СНГ не радует, отметил он.

Казахстан и Белоруссия изучают и рассматривают возможность «поддержать нашу союзническую Россию» в непростой ситуации, сообщил Лукашенко. При этом он дал понять, что «белорусский продовольственный оффшор» обсуждению не подлежит, а это значит, что друзья и партнёры России по евразийской интеграции продолжат насыщать российский рынок товарами, к которым у Россельхознадзора имеются обоснованные претензии — и по качеству, и по формальному происхождению.