Махачкала, 21 декабря, 2015, 20:09 — ИА Регнум. Салафитская мечеть по улице Котрова в Махачкале по-прежнему блокирована для посетителей. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 декабря, прихожане мечети.

Молитва

По их словам, у входа в мечеть круглосуточно дежурит наряд полиции. Правоохранители не пропускают в здание посетителей без объяснения причин. По пятницам участок улицы, на которой находится мечеть, с двух сторон блокирует полицейский транспорт. Прихожане не могут попасть в здание на коллективную молитву, которую они теперь совершают преимущественно в мечетях на улицах Малыгина и Венгерских бойцов.

В МВД Дагестана сообщают, что полицейские дежурят у входа в здание в рамках усиления мер безопасности. Вместе с тем сотрудник пресс-службы ведомства опроверг, что правоохранители запрещают посетителям входить в мечеть. В муфтияте Дагестана и Комитете по свободе совести и взаимодействию с религиозными организациями республики также отрицают свою причастность к происходящему. По словам их официальных представителей, они не располагают полномочиями для принятия таких мер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, смена имама в мечети на улице Котрова произошла по инициативе дагестанского муфтията 20 ноября. Имам Гасан Гасаналиев был заменен на Давуда Тумалаева. Событию предшествовали задержания прихожан мечети правоохранителями. Через несколько дней имамом мечети стал Магомедрасул Саадуев, который также является имамом центральной джума-мечети в Махачкале.

Вскоре решением муфтията Саадуев был освобожден от этой должности и назначен первым заместителем муфтия. На следующий день, 30 ноября, мечеть была блокирована силовиками из-за возможного нахождения в ней взрывного устройства. Несмотря на то, что бомбу полицейские не обнаружили, вход в здание остается заблокированным до сих пор.