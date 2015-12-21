Киев, 21 декабря, 2015, 19:57 — ИА Регнум. Переговоры о зоне свободной торговли Украина-ЕС между РФ, Украиной и Евросоюзом провалились. Об этом рассказала в Брюсселе еврокомиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем, сообщает «112-Украина».

Провал

При этом Сесилия Мальмстрем отметила, что переговоры продолжатся в следующем году, но их формат будет изменен.

«Сейчас тот диалог, который мы пытались задержать между Украиной, Россией и ЕС в течение 8 месяцев, на данный момент он не продлится в таком формате. Мы пытались и пытаемся понять их позицию, но требования России обычно таковы, что они подрывают саму суть соглашения о ЗСТ между Украиной и ЕС. С Нового года мы постараемся продолжить диалог, возможно через время что-то изменится, на данный момент нам не удалось достичь компромисса» — сказала еврокомиссар.

Кроме того, представитель Еврокомиссии отметила, что Брюссель поможет Киеву повысить привлекательность украинской продукции.

«Конечно, когда вступит зона свободной торговли с ЕС — это не значит, что сразу экспорт быстро увеличится, Украины в ЕС, но это позволит сотрудничать, это позволит поднять стандарты, по которым будут работать украинские производители, повысить их конкурентоспособность на европейских рынках. Мы потом будем обсуждать, как еще мы можем помочь Украине и украинскому бизнесу. ЕС будет помогать Украине повышать привлекательность ее экспорта», — сказала Мальмстрем.

Напомним, 21 декабря в Брюсселе состоялись переговоры между Россией, Украиной и Евросоюзом о зоне свободной торговли между Украиной и ЕС. В то же время премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о подписании постановления правительства о приостановке ЗСТ между Украиной и Россией с 1 января 2016 года.