Москва, 21 декабря, 2015, 19:55 — ИА Регнум. Переговоры относительно торговых отношений между РФ, Украиной и Евросоюзом завершились безрезультатно. Об этом, как передают Вести.Ru, заявил министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев по итогам встречи.

TMAB2003 Однозначная неготовность

«Стороны подтвердили свои позиции», — добавил глава Минэкономразвития.

Улюкаев отметил, что единственным итогом переговоров по ассоциации Украина-ЕС стало признание необходимости переходного периода по техрегламентам.

«Стороны договорились о переходных периодах в техрегулировании, — сказал министр. — Мы предлагали от 5 до 10 лет, коллеги — от 3 до 5 лет. Но только этим и ограничивается позитивный результат всех переговоров».

РФ, Украине и ЕС также не удалось договориться и по срокам переходного периода, есть только договоренность, что переходный период должен быть, отметил Улюкаев.

Глава Минэкономразвития считает, что партнеры не были готовы договариваться в сфере таможенного администрирования и ветконтроля.

«Мы получили однозначную неготовность партнеров принять во внимание наши озабоченности», — сказал он.