Саранск, 21 декабря, 2015, 20:41 — ИА Регнум. Сегодня в Мордовии стартовал предновогодний мультмарафон для детей — воспитанников детских приютов, социально-реабилитационных центров и школ-интернатов республики. В течение пяти дней для юных зрителей будут демонстрироваться лучшие советские мультфильмы и пройдут развлекательные мероприятия.

Цитата из м/с «Ну погоди», реж Вячеслав Котёночкин. СССР «А ну-ка давай-ка плясать выходи!»

Проект проходит в рамках ежегодной благотворительной акции «Госфильмофонд — детям!», которую фонд кинофильмов совместно с «Кинофондом Республики Мордовия» запускает уже третий год подряд.

«Для показа мы отобрали лучшие отечественные мультфильмы, которые были созданы ещё в советский период и отреставрированы в Госфильмофонде России», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела специальных проектов Госфильмофонда Андрей Бычков, — «Мы старались подобрать новогоднюю тематику и включили в программу восьмой выпуск «Ну погоди!», «Дед Мороз и лето», «Зиму в Простоквашино» и многое другое».

Рассказывая о том, как проходит мероприятие, Бычков сообщил: «Сначала мы показываем детям мультфильмы в течение примерно 40−50 минут, чтобы зрители не устали, ведь есть ещё и официальная часть с поздравлениями, подарками и развлекательной программой. Сегодня с нами в Мордовию приехали аниматоры, они показывали химические опыты о том, как можно сделать лёд и ещё много всего интересного. Мы старались построить программу разнопланово, чтобы она включала и «духовную пищу», как говорится, то есть хорошие мультфильмы, и активную игровую часть».

На вопрос о том, как к мероприятию отнеслись сами дети, Бычков ответил: «Дети всегда реагируют очень позитивно, с открытой душой, они всё чувствуют и очень хорошо воспринимают. Они всегда ждут, что к ним приедут, и конечно чем больше гостей, тем лучше».

В Республику Мордовия с анимационной программой фонд кинофильмов ездит уже третий год, идея проекта принадлежит Николаю Бородачеву, директору Госфильмофонда. В этом году мультмарафон пройдет в Темниковском детском доме-интернате, в Потьминском детском доме-интернате, Поводимовской школе-интернате и Саранской специальной общеобразовательной школе.

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