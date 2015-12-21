Москва, 21 декабря, 2015, 21:26 — ИА Регнум. В Москве с 18 декабря по 17 января проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Как заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, на новогодних и рождественских мероприятиях города творческие коллективы московских домов культуры выступят вместе со звёздами российской эстрады.

Дарья Антонова ИА REGNUM Остров большого волшебного шара

«Мы предоставляем возможность неизвестным, но вполне профессиональным коллективам показать себя, поздравить своим творчеством жителей и гостей столицы, — сообщил Филиппов. — Уверен, что на любых городских событиях, которые мы подготовили, практически каждый москвич получит настоящее новогоднее настроение, а наши коллективы и мастера особенно постараются».

Отметим, что 2015−2016 гг в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» впервые проходит фестиваль «Рождественский свет». На центральных площадях и улицах города представлены разнообразные световые инсталляции и интерактивная световая программа, работают рождественские ярмарки. Центральной эмблемой предстоящего празднования Нового 2016 года выбрана почтовая марка, а основными цветами стали красный, зеленый, синий и белый. Всего на новогодние торжества власти Москвы потратили 265,7 млн рублей.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рождественские мероприятия в городе продлили до 17 января. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, сроки изменили для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли встретить на площадках фестиваля не только Новый, но и старый Новый год.

«В этом году представлены более 40 российских регионов и около 17 стран мира — Европы, Азии, страны СНГ. С каждым годом количество участников увеличивается», — сообщил градоначальник во время открытия фестиваля.