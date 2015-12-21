Рождественский фестиваль в Москве: фоторепортаж
Москва, 21 декабря, 2015, 21:26 — ИА Регнум. В Москве с 18 декабря по 17 января проходит фестиваль «Путешествие в Рождество». Как заявил корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя департамента культуры Москвы Владимир Филиппов, на новогодних и рождественских мероприятиях города творческие коллективы московских домов культуры выступят вместе со звёздами российской эстрады.
«Мы предоставляем возможность неизвестным, но вполне профессиональным коллективам показать себя, поздравить своим творчеством жителей и гостей столицы, — сообщил Филиппов. — Уверен, что на любых городских событиях, которые мы подготовили, практически каждый москвич получит настоящее новогоднее настроение, а наши коллективы и мастера особенно постараются».
Отметим, что 2015−2016 гг в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество» впервые проходит фестиваль «Рождественский свет». На центральных площадях и улицах города представлены разнообразные световые инсталляции и интерактивная световая программа, работают рождественские ярмарки. Центральной эмблемой предстоящего празднования Нового 2016 года выбрана почтовая марка, а основными цветами стали красный, зеленый, синий и белый. Всего на новогодние торжества власти Москвы потратили 265,7 млн рублей.
Читайте также: Эмблемой Нового года-2016 в Москве станет почтовая марка
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, рождественские мероприятия в городе продлили до 17 января. Как сообщал мэр Москвы Сергей Собянин, сроки изменили для того, чтобы москвичи и гости столицы смогли встретить на площадках фестиваля не только Новый, но и старый Новый год.
«В этом году представлены более 40 российских регионов и около 17 стран мира — Европы, Азии, страны СНГ. С каждым годом количество участников увеличивается», — сообщил градоначальник во время открытия фестиваля.