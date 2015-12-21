Калининград, 21 декабря, 2015, 19:33 — ИА Регнум. В Калининграде демонтирована мемориальная доска немецкой поэтессе, апологету Гитлера Агнес Мигель. Об этом передаёт корреспондент ИА REGNUM с места события — дома № 7 на улице Сержанта Колоскова.

ИА REGNUM Вместо доски Мигель — свежее бетонное пятно

Вместо памятного бронзового знака, установленного в 90-е годы на деньги Германского общества памяти, на фасаде пятиэтажки белеет свежее бетонное пятно. Также из стены вырвана полка, предназначенная для цветов.

Как стало известно ИА REGNUM, мемориальную доску демонтировали работники «ЖЭУ-18» после судебных разбирательств, инициированных компетентными органами Калининградской области. При этом в районный суд был подан иск, где доска именовалась «недвижимой вещью», которую надлежало признать «бесхозяйной». Как пояснили в пресс-службе суда, производство по делу было прекращено в виду отказа прокурора от иска.

ИА REGNUM уточняет, что Агнес Мигель являлась одной из нацистских деятелей культуры. В 1933 году она и ещё 87 немецких писателей подписали «Клятву верности» будущему военному преступнику № 1. В 1940 году Мигель стала членом НСДАП, возглавив женскую организацию нацистской партии в Кёнигсберге. После войны, когда немцы проходили денацификацию, у Мигель было собственное мнение, которое выразилось словами: «Это я одна должна уладить с моим Богом и ни с кем другим».

В ГДР её стихи и книги были запрещены, хотя в ФРГ в честь Мигель назвали улицы. И лишь в последние годы в Германии начался процесс по отмене присвоения её имени площадям и учреждениям. Например, в 2008 году в Бад-Ненндорфе более 100 молодых людей организовали демонстрацию, требуя «разрушить культ Агнес Мигель».

Доска в Калининграде была установлена после развала Советского Союза на доме, где до 1945 года жила Мигель. Непосредственно на табличке на двух языках Мигель была названа «известной немецкой поэтессой», а также в эпиграф вынесены её слова: «Und dass du Konigsberg nicht sterblich» («Ибо ты, Кёнигсберг, бессмертен»).

Немецкий предприниматель и публицист Уве Нимайер, проживающий в Калининграде более 20 лет, заявил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM, что «калининградцы просто не знают, что это за женщина — дьявол кроется в деталях».

«Я в своё время обращался в администрацию Калининграда, выражая удивление — почему на улице имени сержанта Колоскова, который отдал свою жизнь за то, чтобы уничтожить нацизм, находится мемориальная доска нацистскому деятелю культуры, которая до самой смерти не отреклась от коричневой идеи», — рассказал Нимайер, добавив, что тогда чиновники администрации ответили, что эта доска — местная достопримечательность, поскольку поэтесса родом из Кёнигсберга.