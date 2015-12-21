Волгоград, 21 декабря, 2015, 19:22 — ИА Регнум. Единовременные пособия пострадавшим при взрыве в многоэтажке в Дзержинском районе Волгограда будут выплачены безотлагательно. Также незамедлительно будут принять и меры по ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера. Такую задачу в ходе оперативного совещания с руководителями социального и финансового блоков администрации Волгоградской области поставил глава региона Андрей Бочаров, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации 21 декабря.

volganet.ru Пострадавшие получат выплаты

На эти цели будет направлено 50 миллионов рублей из резервного фонда администрации Волгоградской области. Кроме того, готовится обращение в правительство РФ о выделении региону финансовых средств.

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Как сообщалось ранее, выплаты по 20 тысяч рублей на первоочередные нужды безотлагательно получат все семьи и одиноко проживающие граждане. Порядка 70 семей написали заявления о предоставлении выплат, 26 из них уже получили деньги. Полностью средства нуждающимся будут перечислены до 20:00 вторника, 22 декабря. Отчет об исполнении представит вице-губернатор Евгений Харичкин.

Кроме того, принято решение предусмотреть единовременную материальную помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч рублей на каждого человека. Также гражданам, признанным потерпевшими, будет предоставлена финансовая помощь в связи с утратой ими имущества первой необходимости: в случае полной утраты имущества в размере 100 тысяч рублей на человека, в случае частичной утраты — по 50 тысяч рублей на человека.

Раненым в результате чрезвычайного происшествия направят от 200 до 400 тысяч рублей — сумма будет варьироваться в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

По одному миллиону рублей перечислят семьям погибших граждан, также из средств резервного фонда им будут компенсированы расходы на погребение.

Планируется, что завтра жильцы дома смогут пройти в сохранившиеся квартиры, чтобы забрать вещи первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, мощный взрыв прогремел 20 декабря в многоэтажке по улице Космонавтов в Волгограде. Пожар удалось локализовать спустя 4 часа. Пострадавшие жители были размещены в двух пунктах временного размещения, развернутых на базе средней школы и лицея. Разбор завалов продолжается. 11 пострадавших находятся в больнице, один человек погиб.