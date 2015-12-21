Москва, 21 декабря, 2015, 19:13 — ИА Регнум. Российская сторона довольна развитием взаимодействия с Францией касательно борьбы с террористической организацией «Исламское государство» на территории Сирии. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи со своим французским коллегой Жан-Ивов Ле Дрианом.

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«Вы знаете о том, что мы довольно активно включились в эту работу после террористических актов в Париже, состоялись встречи наших моряков в Средиземном море и на наших судах, и на ваших, — цитирует Шойгу «Коммерсантъ». — Кроме этого, у нас есть, что еще обсудить, думаю, что сегодня будет хороший, конструктивный разговор, надеюсь на это».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ против террористических группировок в Сирии началась 30 сентября 2015 года по просьбе президента Башара Асада.

Группировка российской ударной авиации базируется на авиабазе «Хмеймим» в сирийской провинции Латакия. Оттуда российские боевые самолеты совершают регулярные боевые вылеты и наносят авиаудары по позициям боевиков различных террористических группировок, наводнивших Сирию.