Вильнюс, 21 декабря, 2015, 19:01 — ИА Регнум. В миссию охраны воздушного пространства НАТО «Активное заграждение» в Турцию сегодня, 21 декабря, проводили семерых военных литовского Передислоцируемого модуля связи и информационных систем, сообщили ИА REGNUM в Минобороны Литвы.

7thArmyJMTC Литовские солдаты во время спортивного мероприятия European Best Squad Competition. Бавария, Германия, 20 октября 2015 года

Литовские военные во время миссии обеспечат присоединение дислоцированных НАТО в южной части Турции систем противовоздушной обороны Patriot к сетям связи НАТО и будут контролировать функционирование этих сетей, отмечает Министерство обороны Литвы.

Планируется, что литовские военные в Турции будут дислоцированы в январе — мае 2016 года, потом их заменит другая единица НАТО.

По просьбе Турции НАТО с 2012 года помогает обеспечить безопасность страны в связи с увеличившейся угрозой ракетного обстрела из Сирии, дислоцируя ракетные системы противовоздушной обороны Patriot недалеко от границы Турции и Сирии.

Передислоцируемый модуль связи и информационных систем — единственная единица Литовской армии размером с роту, которая постоянно относится к одному из трех батальонов связи сил НАТО.