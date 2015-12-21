Кишинёв, 21 декабря, 2015, 18:39 — ИА Регнум. Президент Молдавии Николай Тимофти 21 декабря назначил кандидатом на должность премьер-министра страны предпринимателя Иона Стурзу, который возглавлял молдавское правительство в 1998—1999 гг., а в последнее время активно критиковал политические реалии в Молдавии и роль в них олигарха Владимира Плахотнюка. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о назначении объявил сам президент Тимофти, вышедший к журналистам вместе со Стурзой по итогам консультаций с лидерами парламентских партий и депутатских групп.

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Тимофти назвал Стурзу «опытным политиком, видение которого близко нашему видению» в том, что касается «евроинтеграции» страны. Президент выразил надежду, что кандидат сумеет заручиться поддержкой большинства депутатов парламента, однако признал, что «не все парламентские партии высказались положительно» относительно данной кандидатуры.

Сам Ион Стурза заявил, что считает необходимым сконцентрировать на решении экономических проблем страны, а в формируемое им правительство войдут люди, не подверженные влиянию политических партий. Проживавший в последние годы преимущественно за пределами Молдавии экс-премьер заверил, что его «единственная родина — Республика Молдова», и «когда главнокомандующий призвал меня, я ответил ему: «Да!».

Стурза добавил, что попытается наладить отношения с Демпартией Молдавии, однако в первую очередь будет «с народом Республики Молдова».

ИА REGNUM отмечает, что ранее с резкой критикой кандидатуры Иона Стурзы на должность премьера выступила Демократическая партия Молдавии, которая настаивала на своем праве выдвигать премьер-министра, и предлагала на эту должность олигарха Владимира Плахотнюка.

После выхода группы из 14 депутатов из Партии коммунистов и создания ими социал-демократической платформы «За Молдову!» демократы заявили о наличии парламентского большинства для назначения правительства. В то же время президент Николай Тимофти, ранее заручившийся поддержкой ЕС в своем противостоянии с Плахотнюком, принял решение назначить кандидата, не связанного с политическими партиями.

Тем самым в Молдавии разыгрывается политический сценарий, ранее опробованный в соседней Румынии, где президент Клаус Йоханнис после отставки правительства социал-демократа Виктора Понты пошел по пути назначения «непартийного» премьера Дачиана Чолоша без консультаций с правящей коалицией.

В случае с Румынией контролирующие парламентское большинство социал-демократы под давлением уличных протестов не стали блокировать назначение правительства Чолоша. В Молдавии, однако, давление уличных протестов в настоящее время находится на спаде, а фактический «хозяин» положения дел в стране Владимир Плахотнюк контролирует большинство депутатов парламента от различных политических сил, а также пытается шантажировать Запад возможностью переориентации страны на Москву, где к нему, впрочем, также относятся с недоверием.