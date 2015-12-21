Киев, 21 декабря, 2015, 18:33 — ИА Регнум. Участники блокады Крыма создают крымско-татарский батальон, который «первым будет входить в Крым». Об этом заявил в эфире радио «Голос столицы» координатор гражданской блокады Крыма Ленур Ислямов. По словам Ислямова, этот батальон будет официально входить в вооруженные силы Украины. Его цель — силой вернуть Крым.

Крымские татары на службе у немцев в годы Великой Отечественной войны

«Добровольческий батальон «Крым» был создан в зоне АТО. Он всегда находился там. То, что мы сейчас создаем, — батальон, который будет стоять на границе. Батальон специального назначения, который будет охранять административную границу с Крымом. Для нас это должна быть не граница, а должна быть входом для возвращения Крыма. Мы будем тем батальоном, который будет первым входить в Крым» — сказал Ислямов.

При этом он признал, что хотя юридически такого батальона еще не существует, де-факто его бойцы уже находятся на границе с Крымом.

«Крымско-татарский батальон уже де-факто есть, уже стоит. Сколько человек, сказать не смогу. Именно крымско-татарский батальон будет принимать участие в морской блокаде. Мы оружия не имеем. Оружие у нас будет, когда ВСУ нам официально дадут номер воинской части и мы сможем официально носить оружие. А так у нас есть участники АТО, у некоторых есть официальное оружие, оно лежит в багажнике у этих людей, потому что у нас военных действий пока не происходит» — сказал Ислямов.

Также Ислямов подчеркнул, что этот батальон, скорее всего, будет финансировать и обеспечивать всем необходимым Турция. «Наш лидер Мустафа Джемилев общался с президентом. Пока мы переговорили с Турцией, президент Турции отозвался и решил нас укомплектовывать, наш батальон, понимает, что еще не так сильна Украина чтобы позволить себе еще один батальон снабжать. Турция сразу же откликнулась и заявила, что готова этот батальон профинансировать. У нас открыто для всех граждан — не важно, турки они, персы или кто-то еще. Турки нам близки по крови. И Украинцы нам близки по крови. Мы один народ. Это наша земля» — сказал Ислямов.

Напомним, ранее Ислямов обещал в ближайшее время начать морскую блокаду полуострова с элементами военной операции.