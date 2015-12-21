Москва, 21 декабря, 2015, 18:13 — ИА Регнум. Вопросы снижения цен на российские нефть и газ при поставках в Белоруссию в 2016 году не обсуждались в Кремле и не обсуждаются. Об этом 21 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото Антонова Дарья ИА REGNUM Дмитрий Песков

Отвечая на данный вопрос, Песков категорично заявил: «Нет». Он сообщил также, что стоимость российских углеводородов для Белоруссии сейчас в Кремле не обсуждается — не запланировано даже двусторонних встреч Владимира Путина и Александра Лукашенко, участвующих в мероприятиях ЕАЭС и ОДКБ.

Напомним, 15 декабря лидеры России и Белоруссии провели переговоры, по итогам которых было подписано совместное заявление. Лукашенко заверил президента России в своём расположении, ни словом не обмолвившись ни о российской военной авиабазе, ни о просьбах об оказании финансовой помощи официальному Минску.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря посол Россия в Белоруссии Александр Суриков заявил, что цены на российский газ в 2016 году для Белоруссии могут быть снижены со $142 до $135−140 за тысячу кубометров. По словам посла, и стоимость российской нефти для Белоруссии в 2016 году может снизиться.

Ранее, 16 декабря зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко, проинформировал о планах импорта углеводородов из России в 2016 году и сообщил о проведённых в Москве переговорах, по итогам которых возможно снижение стоимости таких поставок. Об этом же он заявлял ранее, что не вызвало никаких опровержений с российской стороны. В свою очередь замглавы Минэнерго Белоруссии Вадим Закревский сообщил, что Минск надеется на то, что в 2016 цены на российский газ будут снижены более чем на $10 за тысячу кубометров — и это заявление также не было поставлено в Москве под сомнение.