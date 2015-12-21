Баку, 21 декабря, 2015, 18:00 — ИА Регнум. 21 декабря Центральный банк Азербайджана принял решение о переходе на плавающий курс национальной валюты — маната. До этого курс был привязан к корзине доллар-евро.

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В результате принятия данного решения курс американского доллара по отношению к манату вырос без малого на 48%. В настоящее время манат торгуется при курсе 1 доллар — 1,55 маната. Курс маната к российскому рублю установлен на уровне 0,0218 маната против 0,0148 маната в прошлую пятницу. Согласно ЦБ Азербайджана, решение принято из необходимости: «адаптации валютного рынка и курса маната к новым ценам на нефть, а также в целях уравновешивания платежного баланса, сохранения валютных резервов в стране на критическом уровне и обеспечения конкурентоспособности национальной экономики на международной арене».

Текущая девальвация азербайджанской валюты, до этого года сохранявшей титул самой крепкой валюты СНГ, уже вторая за 2015 год. Предыдущая девальвация состоялась в феврале этого года. До этого американский доллар стоит 0,8 манатов. То есть за год манат потерял в весе вдвое.

Необходимость отвязки маната от доллар/евро была продиктована внешеэкономическими факторами, то есть, падением цен на нефть и природный газ — основные статьи экспорта закавказской республики. В течение текущего года, параллельно падению цен на углеводороды, ухудшался и платежный баланс Азербайджана, сокращался положительный внешнеторговый оборот. Согласно официальным данным, резервы ЦБ в текущем году сократились более чем вдвое, хотя экономический рост при этом составил 3,1%.

В своих оценках Международный валютный фонд прогнозирует по итогам этого года спад в нефтяном секторе Азербайджана до 1%, хотя в целом ожидает роста экономики на 4%.

Эксперты ожидают, что такая резкая корректировка может привести к неуправляемой инфляции, а также к шоку в банковской сфере из-за ухудшения качества кредитного портфеля. К тому же, есть мнение, что реальный курс маната намного ниже установленного 21 декабря. Госбюджет Азербайджана 2016 года сверстан из расчета стоимости барреля нефти в размере $50. Если текущая цена нефти (порядка $36) не вернется к отметке, заложенной в госбюджете следующего года, то очередная корректировка курса маната в будущем году вполне ожидаема.