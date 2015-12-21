Степанакерт, 21 декабря, 2015, 17:39 — ИА Регнум. В средневековом карабахском монастыре Дадиванк продолжаются восстановительные работы. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте.

Первые серьёзные реставрационные работы начались в 1999-ом году на средства государства и Армянской Апостольской Церкви, а за последние два года, при поддержке благотворителей, работы во восстановлению монастырского комплекса получили широкий размах. К реставрационным работам были подключены и итальянские специалисты.

По словам настоятеля монастыря Тер Ованеса, внутренние стены, от самого купола до пола, очищены от толстого слоя сажи и пыли, которые скрывали фрески 13-го и последующих веков. Параллельно с реставрационными работами ведётся благоустройство территории, сооружена монастырская ограда. Работы по восстановлению и благоустройству Дадиванка будут продолжены и в 2016 году.

2 мая нынешнего года в Дадиванкском монастыре вновь зазвучали колокола, которые были освящены предводителем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви архиепископом Паргевом Мартиросяном.

Монастырь Дадиванк или Хутаванк IX—XIII вв. еков является одним из величественных памятников армянской архитектуры. Он расположен недалеко от г. Карвачара, в Нор (Новом) Шаумянском районе, на холме, возвышающемся над горной долиной, у подножия Карабахского и Мровского хребтов. Архитектурный комплекс расположен на высоте 1100 м на южном склоне лесистой горы, в полукилометре к северу от реки Тертер. Согласно преданию, в середине I века на месте сооружения монастыря был погребён один из учеников апостола Фадея (Тадея) — Святой Дади, преданный мученической смерти в Арцахе за проповедование христианства. Первое святилище на могиле Св. Дади было построено в раннем Средневековье.

Второе название монастыря — Хутаванк — происходит от армянских «хут» (холм) и «ванк» (монастырь): «монастырь на холме».Первые упоминания монастыря относятся к IX веку.

В первой половине XIII века монастырские сооружения, ранее разрушенные до основания сельджуками, были восстановлены, появились новые постройки. Это время считается периодом расцвета монастыря. В 1214 году Арзухатун Арцруни, супругой армянского князя Атерка и всего Хаченского княжества в 1182—1214 годах Вахтанга Тагаворазна, была возведена соборная церковь монастыря. Первой половиной века также датирован притвор-часовня епископа Григора. В разных частях юго-западного «квартала» монастыря расположены гостиницы, мастерские, книгохранилище, маслодавильня, давильни винограда, монашеские кельи и другие постройки. Вокруг них заметны следы древних сооружений. На окрестных холмах, вне крепостной стены, сохранились остатки трёх часовен. Всю площадь южнее монастыря вплоть до Тартара некогда занимали монастырские сады, большая часть которых ныне срослась с лесом.

До конца 18-го века монастырь являлся крупным культурно-религиозным центром, его обслуживало большое селение Хут. Однако начиная с XVII века, монастырь стал постепенно терять свои земли, население десятков соседних деревень, в том числе и принадлежащих монастырю, было насильственно переселено в Персию.

В XIX веке монастырь окончательно опустел. Посетивший монастырь в середине века архиепископ Саргис Джалалянц описывал руины, которые «служили укрытием для разбойников, совершавших набеги Арцах. Древние святилища были превращены в пастбища, плодовые сады одичали.

После присоединения Восточной Армении к России, в 1830-е годы митрополит Багдасар Асан-Джалалян начал движение по возвращению монастыря, поддержанное позже католикосом всех армян Нерсесом Пятым и новым настоятелем монастыря иереем Аствацатуром. В начале 1910-х годов управляющим монастырских владений был назначен житель Тифлиса Левон Тер-Аветикян, который, собрав необходимые документы, обратился в суд. Вопреки положительному для монастыря постановлению суда кочевники долгое время не желали покидать присвоенные земли. Однако к 1917 году Тер-Аветикяну удалось добиться передачи монастырю многочисленных пастбищ,

С установлением советской власти все монастырские владения были национализированы, а Дадиванк был передан в подчинение азербайджанским властям и не только обезлюдел, но и был превращен в хлев. Внутри церкви разжигались костры, в результате чего стены покрылись толстым слоем копоти, проглотив средневековые фрески.

После обретения в 1991 году независимости и восстановления армянами Арцаха (Карабаха) контроля над монастырём, Дадиванк был вновь освящён и в настоящее время является действующим монастырем Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви.

21 июля 2007 года в Дадиванке были произведены раскопки, в результате которых под стелой возле алтаря были обнаружены мощи Святого Дади. По словам духовного предводителя Арцаха Паргева Србазана, находка имеет общехристианское значение, является величайшим событием для христиан всего мира.