Москва, 21 декабря, 2015, 17:25 — ИА Регнум. В ходе саммита ОДКБ поднимался вопрос с инцидентом с российским самолетом Су-24, сбитым турецкими ВВС. Об этом 21 декабря по итогам саммита заявил президент Армении Серж Саргсян. «Мы обсудили инцидент с российским военным самолетом Су-24, участвовавшим в антитеррористической операции в Сирии и сбитым турецкими вооруженными силами», — сказал Саргсян.

Аппарат президента Армении Серж Саргсян на заседании ОДКБ

По его словам, подобные действия со стороны официальной Анкары не способствуют консолидации усилий в борьбе с терроризмом: «Данный шаг Турции никак не способствует консолидации международных усилий, направленных на противодействие терроризму, урегулированию ситуации в Сирии и восстановлению мира в регионе».

«Мы как союзники России выражаем солидарность и поддержку позиции Москвы по этому инциденту», — добавил Саргсян.

Однако стоит напомнить, что официальный Минск старательно избегал демонстрации поддержки России в конфликте с Турцией. По итогам состоявшегося 9 декабря заседания Военного комитета ОДКБ начальник Генштаба Вооруженных сил Армении — председатель Военного комитета ОДКБ Юрий Хачатуров заявил, что все начальники штабов организации поддержали позицию России в конфликте с Турцией, в частности — осудили уничтожение турецкими ВВС российского Су-24 в Сирии как «удар в спину» и назвали «подлой» агрессию Турции. После этого министерства обороны Белоруссии, Казахстана и Киргизии заявили, что Хачатуров не выразил официальных позиций Минска, Астаны и Бишкека.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 24 ноября турецкий самолет F-16 с помощью ракеты типа «воздух-воздух» сбил российский бомбардировщик Су-24, выполнявший спецоперацию против ИГ на территории Сирии. Самолет упал на территорию Сирии в нескольких километрах от границы с Турцией. Двум летчикам самолета удалось катапультироваться, один из них погиб.