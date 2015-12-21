Москва, 21 декабря, 2015, 17:24 — ИА Регнум. Первый участок Третьего пересадочного контура (ТПК) московского метрополитена планируется запустить в 2016 году. Полностью замкнуть второе кольцо могут в 2020 году, при условии, что экономическая ситуация будет стабильной — об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

moscowmap.ru Метро

Хуснуллин напомнил, что новый пересадочный контур будут вводить в строй последовательно, отдельными участками. В 2016 году будет открыт первый участок ТПК — от «Делового центра» до «Петровского парка». В 2017 году к пяти его станциям добавится ещё одна — «Нижняя Масловка», сообщили корреспоненту ИА REGNUM в пресс-центре правительства города. Второй участок протянется от «Нижегородской» до «Электрозаводской», третий — от станции «Хорошёвская» до «Каховской». В последнюю очередь будут запущены участки от «Каширской» до «Нижегородской» и от «Нижней Масловки» до «Электрозаводской».

При стабильной экономической ситуации второе кольцо метро удастся замкнуть в 2020 году, заявил Хуснуллин.

Ранее на портале госсзакупок появилась информация, согласно которой конкурс по строительству перегонных тоннелей, станционных комплексов и притоннельных сооружений на южном участке Третьего пересадочного контура (ТПК) метро от станции «Каховская» до станции «Проспект Вернадского» подали заявки три компании: ООО «ИБТ», АО «Трансинжстрой» и ОАО «Мосметрострой». Начальная максимальная цена контракта составляет 36,1 млрд рублей.