Москва, 21 декабря, 2015, 17:20 — ИА Регнум. На российскую авиационную военную базу «Эребуни» Южного военного округа, дислоцирующуюся в Республике Армения, поступила очередная партия вертолетов, сообщили ИА REGNUM в Южном военном округе Минобороны РФ.

Минобороны РФ Авиабаза «Эребуни»

Согласно источнику, 6 единиц современных боевых ударных Ми-24П и транспортных Ми-8МТ вертолетов армейской авиации доставлены с военного аэродрома в Краснодарском крае. «В настоящее время в российском соединении в Закавказье сформирована эскадрилья вертолетов армейской авиации, проводится сборка авиационных транспортных средств. До завершения строительства штатных посадочных площадок, стоянок и служебных объектов, вертолеты будут размещаться на временных приспособленных стоянках военного аэродрома», — говорится в сообщении.

Полеты и облеты на ударных Ми-24П и транспортных Ми-8МТ вертолетах начнутся в первом квартале 2016 года. После ввода в строй собранные вертолеты будут освещены и окроплены святой водой помощником командира соединения по работе с верующими военнослужащими архимандритом Андреем (Вац).

Еще 7 тех же машин на авиабазу «Эребуни» были доставлены в первую неделю декабря с.г.

Российская авиабаза ЮВО, дислоцированная на аэродроме «Эребуни» в Ереване, сформирована в 1995 году. В ноябре 1998 года на базу из РФ были передислоцированы многоцелевые истребители МиГ-29. В июле 2001 года из размещенных в Эребуни частей была сформирована авиационная база, ставшая воздушной компонентой 102-й военной базы, дислоцированной в Гюмри.