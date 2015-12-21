Минск, 21 декабря, 2015, 17:17 — ИА Регнум. Указом Александра Лукашенко с 1 января 2016 года экспортная пошлина на калийные удобрения, поставляемые за пределы Евразийского союза, повышена до 55 евро за тонну, сообщает Национальный правовой интернет-портал Белоруссии.

agroinfo.com Калийные удобрения

Повышение вывозной таможенной пошлины не распространяется на поставки белорусских калийных удобрений в Азербайджан, Грузию, Сербию, Таджикистан и Туркмению. Напомним, в Туркмении белорусские специалисты строят «под ключ» Гарлыкский ГОК, и, как ожидается, в ближайшие два года среднеазиатская республика сама станет экспортёром калийных удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, калийные удобрения являются важной статьёй белорусского экспорта. Единственным их производителем является белорусское госпредприятие «Беларуськалий», а спецэкспортёром — «Белорусская калийная компания». До 2013 года БКК осуществляла также экспорт продукции российского «Уралкалия», вышедшего из сбытового СП в ходе «калийной войны». Ожидается, что БКК будет осуществлять сбыт продукции конкурента Солигорского комбината — «Славкалия», строительство которого в Любанском р-не Минской области ведёт Михаил Гуцериев.