Киев, 21 декабря, 2015, 17:02 — ИА Регнум. Решение продлевать ли поставки электроэнергии в Крым после 1 января 2016 года примет Совет национальной безопасности и обороны Украины. Об этом заявил президент Украины Пётр Порошенко во время церемонии открытия линии электропередач «Ровенская АЭС-Киев», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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31 декабря 2015 года заканчивается действующий контракт между Россией и Украиной о поставках электроэнергии в Крым. Дальнейшие поставки зависят от украинского СНБО.

«Этот вопрос сейчас находится в активном обсуждении. В соответствии с решением правительства оно будет вынесено на заседание СНБО. После 1 января включение поставок возможно только по соответствующему решению с учетом всех обстоятельств. Не только энергетических торговых, но и вопросов безопасности. И после анализа решение будет принято окончательное с учетом национальных интересов Украины» — сказал Порошенко.

Напомним, ранее участники блокады Крыма заявили о готовности согласиться на восстановление энергопоставок в Крым при условии если в новом контракте полуостров будет обозначен как украинская территория. На данный момент Крым получает электроэнергию по одной из четырех ЛЭП «Каховка-Титан»