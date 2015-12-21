Архангельск, 21 декабря, 2015, 16:40 — ИА Регнум. 19 декабря 2015 года в рамках традиционного мероприятия «Прием губернатора» глава региона Игорь Орлов в торжественной обстановке вручил корреспонденту ИА REGNUM (Северная редакция) Анне Резвой Благодарственное письмо.

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Награда вручена «за значительный вклад в информационное освещение реализации государственной молодежной политики и развития спорта в Архангельской области в 2015 году».

Отметим, что это не первая награда такого уровня. В январе прошлого года корреспондент ИА REGNUM Анна Резвая была отмечена Благодарностью регионального парламента.