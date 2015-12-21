Мурманск, 21 декабря, 2015, 16:40 — ИА Регнум. Одним из проектов, представляющих особый интерес для ФГУП «Атомфлот» является возможное строительство выносного терминала по перегрузке сырой нефти в районе нового арктического порта Сабетта, который по грузообороту значительно опередит порт в Мурманске. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, участникам очередного заседания Общественного совета по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области заявил заместитель генерального директора, главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка.

Christopher Michel Арктический лед

«Есть ещё одна перспектива очень большая, она интересная, — заявил Кашка. — Сейчас те трубопроводы, которые с центральной Сибири направлены в район Китая, в порты Дальнего Востока, вмещают 67,5 млн тонн груза — нефти, потребность — более 100. Есть перспектива вывода в Обскую губу новых точек и транспортировки нефти по морю. Осталось порядка 200 км трубы. Таким образом, гарантировано мы выходим на 25−30 млн тонн перевалки только в Обской губе к 20-му году. То есть, фактически за 5 лет появится порт по своему грузообороту превышающий Мурманский порт. Мурманский порт сейчас 17−18 млн тонн. Это жидкие грузы, но тем не менее, чтоб был понятен масштаб».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, возводимый порт Сабетта должен стать ключевым элементом транспортной инфраструктуры проекта «Ямал СПГ», который предусматривает создание завода по сжижению природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения.

Строительство порта создаст фундамент для разработки месторождений полуострова Ямал и Обской губы. Сабетта будет функционировать круглогодично.