Москва, 21 декабря, 2015, 16:22 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ с 1 января 2016 года вводится запрет на ввоз в Россию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Украина, сообщается на сайте правительства РФ.

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Принятое решение направлено на распространение специальных ответных экономических мер в отношении Украины.

Напомним, ранее в понедельник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщал, что с 1 января 2016 года на Украину будут распространены ответные экономические меры в связи с ее присоединением к антироссийским санкциям Евросоюза и США.