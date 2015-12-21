Красноярск, 21 декабря, 2015, 16:07 — ИА Регнум. События Красноярского края 21 декабря в нашем специальном обзоре.

пресс-служба красноярского зоопарка «Роев ручей» Парад снеговиков

Парад снеговиков

В красноярском парке «Роев ручей» состоялся традиционный конкурс «Парад снеговиков», в котором приняли участие 150 снежных скульпторов. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии Красноярска.

За один час участники должны были сделать из снежной глыбы оригинальную скульптуру. В итоге появились снеговик-йог, стоящий на голове, снеговик-миньон, снеговик-печка и так далее.

Победители были определены в нескольких номинациях. Параллельно прошел и конкурс костюмов снеговиков, призы и грамоты получили все участники парада.

Тем временем, в Красноярском крае продолжается подготовка к Новому году. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, губернатор Виктор Толоконский 21 декабря на еженедельном оперативном совещании дал ряд поручений, связанных с организацией работы предприятий и учреждений в период новогодних праздников.

По словам главы Красноярска Эдхама Акбулатова, в настоящее время завершается декада новогодних утренников для дошколят и младших школьников. В них приняли участие почти 50 тыс. детей. «Во всех районах города готовятся елочные городки, на этой неделе все они начнут работать. Общегородская елка будет торжественно открыта 25 декабря», — добавил Акбулатов.

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Также сегодня стало известно, что на главную елку в Кремль отправятся 93 школьника из Красноярского края. Это дети в возрасте от 10 до 12 лет из 39 муниципалитетов края, в том числе из отдаленных северных территорий: победители всероссийских, краевых конкурсов, олимпиад, в том числе воспитанники детских домов, школьники из социально-незащищенных семей и семей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. В Москве красноярские школьники пробудут три дня. По словам министра образования края Светланы Маковской, в этом году на участие красноярских детей в общероссийской елке выделили более 2,2 млн рублей из краевого бюджета.

Цены на топливо

В Красноярском крае за неделю подешевел бензин.

Как сообщили ИА REGNUM в Красноярскстате, с 14 по 21 декабря АИ-92 упал в цене с 34,10 до 33,49 руб. за литр. Также подешевел и бензин марки АИ-95 и выше: средняя цена за литр опустилась с 37,20 до 36,90 руб. А вот дизельное топливо за неделю подорожало с 37,55 до 37,91 руб. за литр.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, с 7 по 14 декабря бензин марки АИ-92 в Красноярске подешевел на 10 копеек — с 34,20 до 34,10 руб. за литр. Бензин марки АИ-95 и выше упал в цене на 11 копеек и стал стоить 37,20 руб. за литр. Дизельное топливо в цене не изменилось (37,55 руб.).

Проблемы отлова бродячих собак

Мэрия Красноярска заключила новый контракт по отлову и содержанию бездомных собак с прежним подрядчиком. Общественники намерены обратиться к антимонопольщикам с просьбой проверить эту сделку.

Как сообщает «7 канал», новый контракт был подписан 14 декабря. До конца года подрядчик должен отловить 317 собак. Оценили работы в 800 тысяч рублей.

В настоящее время в городе от 15 до 20 тысяч бездомных собак.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, летом представители общественных организаций высказали претензии в адрес индивидуального предпринимателя Виктора Версяцкаса, осуществляющего деятельность по отлову собак. В частности, мужчину обвиняли в жестоком обращении с животными.

Погиб ребенок, воспитывающийся в приемной семье

В Новоселовском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти ребенка, сообщили ИА REGNUM в ГСУ СКР по Красноярскому краю. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительной версии следствия, 9 декабря полуторагодовалая девочка, которая воспитывалась в приемной семье непродолжительное время, почувствовала недомогание, у нее поднялась температура. Несколько дней родители лечили дочь самостоятельно, за медицинской помощью не обращались. Днем 13 декабря мать вызвала на дом скорую помощь, ребенок был доставлен в тяжелом состоянии в Новоселовскую РБ. Малышке поставили диагноз «внебольничная пневмония».

«Ситуация осложнилась тем, что в семью девочку взяли с ослабленным здоровьем, малым весом. Ребенок был госпитализирован и помещен в палату интенсивной терапии, где, несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, девочка скончалась», — говорится в сообщении ведомства.

Для определения причины смерти ребенка назначен ряд комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проводятся следственные и иные процессуальные действия. Следствию предстоит установить, в каких условиях ребенок проживал в семье, а также состояние здоровья до момента определения к приемным родителям. Расследование уголовного дела продолжается.