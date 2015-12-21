В Самаре депутатам райсоветов выдали новогодние пайки от губернатора
Самара, 21 декабря, 2015, 15:45 — ИА Регнум. Под Новый год депутаты райсоветов Самары получили бюджетные подарки от губернатора Николая Меркушкина, укомплектованные продуктами из Мордовии, которой он руководил пять сроков подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
«Вопрос — «Почему мордовское?», — возникать не должен: потому, что Меркушкин, — поясняет в своем блоге адвокат Андрей Соколов, проинформировавший, что пайки депутатам выдали на минувшей неделе и опубликовавший фотографии даров. — Не зря Меркушкин, выступая на ВГТРК «Самара», как-то заметил: «Там, где я раньше работал, привык получать все, что можно получить». Да и зачем в Самаре производство стимулировать или продукты покупать, если можно за счет самарского бюджета у своих близких, в Мордовии, закупиться?»
Теперь о содержании губернаторского пайка для райсоветов. «Водка из Жигулевска. От завода, что на «ул. Морквашанской». Туда из АО «Мордовспирт» тот самый мордовский спирт поставляют. Сыры из Ичалок, комментирует адвокат с указанием, кому эти предприятия принадлежат. — А вот та самая сгущенка — производится на консервном заводе «Саранский». Далее какой-то чай неизвестного производителя и сомнительной цены. Такой же кофе, хотя, за эти деньги, могли и лучше подобрать. Однако приоритет — продуктам из Мордовии. Единственный московский товар, по цене и качеству уступающий самарскому шоколадно-вафельному торту».
В продовольственном наборе есть и самарские продукты — колбаса, печенье и конфеты. Комментируя раздачу подарков, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев отмечает: «Меня ещё в прошлые годы удивляло: зачем губернатор Н.И.Меркушкин раздает продуктовые наборы к празднику чиновникам и депутатам? Депутатам Губдумы тоже приносили помнится.
Видимо, он мысленно не представляет при этом лицо какого-нибудь депутата-бизнесмена на Крузаке, когда ему приносят от губернатора паёк с мордовской сгущенкой за 53 рубля и печеньками. За бюджетный счет. Как я понимаю, единороссы, заполнившие собой под завязку райсоветы, люди не бедные"(стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ).
Читайте также: Самара: выборы депутатов в райсоветы или «фикция и фарс»
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 13 сентября 2015 года жители Самары выбрали 284 депутата в районные советы.