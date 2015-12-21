Самара, 21 декабря, 2015, 15:45 — ИА Регнум. Под Новый год депутаты райсоветов Самары получили бюджетные подарки от губернатора Николая Меркушкина, укомплектованные продуктами из Мордовии, которой он руководил пять сроков подряд, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Андрей Соколов Новогодний паек для депутата райсовета Самары

«Вопрос — «Почему мордовское?», — возникать не должен: потому, что Меркушкин, — поясняет в своем блоге адвокат Андрей Соколов, проинформировавший, что пайки депутатам выдали на минувшей неделе и опубликовавший фотографии даров. — Не зря Меркушкин, выступая на ВГТРК «Самара», как-то заметил: «Там, где я раньше работал, привык получать все, что можно получить». Да и зачем в Самаре производство стимулировать или продукты покупать, если можно за счет самарского бюджета у своих близких, в Мордовии, закупиться?»

Теперь о содержании губернаторского пайка для райсоветов. «Водка из Жигулевска. От завода, что на «ул. Морквашанской». Туда из АО «Мордовспирт» тот самый мордовский спирт поставляют. Сыры из Ичалок, комментирует адвокат с указанием, кому эти предприятия принадлежат. — А вот та самая сгущенка — производится на консервном заводе «Саранский». Далее какой-то чай неизвестного производителя и сомнительной цены. Такой же кофе, хотя, за эти деньги, могли и лучше подобрать. Однако приоритет — продуктам из Мордовии. Единственный московский товар, по цене и качеству уступающий самарскому шоколадно-вафельному торту».

В продовольственном наборе есть и самарские продукты — колбаса, печенье и конфеты. Комментируя раздачу подарков, депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев отмечает: «Меня ещё в прошлые годы удивляло: зачем губернатор Н.И.Меркушкин раздает продуктовые наборы к празднику чиновникам и депутатам? Депутатам Губдумы тоже приносили помнится.

Видимо, он мысленно не представляет при этом лицо какого-нибудь депутата-бизнесмена на Крузаке, когда ему приносят от губернатора паёк с мордовской сгущенкой за 53 рубля и печеньками. За бюджетный счет. Как я понимаю, единороссы, заполнившие собой под завязку райсоветы, люди не бедные"(стиль и орфография сохранены, прим. ИА REGNUM ).

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в единый день голосования — 13 сентября 2015 года жители Самары выбрали 284 депутата в районные советы.