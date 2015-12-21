Ярославль, 21 декабря, 2015, 15:45 — ИА Регнум. Ярославец Владимир Скрабов выиграл Кубок мира по русским шашкам 2015 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото со станицы Facebook Владимир Скрабов

Последний этап соревнований — «Турнир Памяти Василия Сокова» — состоялся в декабре в Санкт-Петербурге. Его победителем стал международный гроссмейстер Владимир Скрабов, что принесло ему и победу в мировом Кубке. По итогам соревнований ярославец набрал 215,5 очков. Ближайшего преследователя Дмитрия Цинмана Скрабов опередил на 45 очков, победив за явным преимуществом. В зачет Кубка мира идут результаты четырех лучших соревнований. Ярославец принял участие в пяти этапах, и в четырех из них занял первое место. Это вторая победа на Кубке мира, первая была в 2013 году.

«В 2013 году я победил в первом, итальянском этапе, в этом году история повторилась. Такая вот счастливая примета. Особенностью этого Кубка мира стало большое количество участников: 256 спортсменов из более чем 20 стран. Все сильнейшие игроки принимали участие, конкуренция была высокой», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM обладатель Кубка мира по русским шашкам Владимир Скрабов.