Москва, 21 декабря, 2015, 15:44 — ИА Регнум. Находящийся в Москве с официальным визитом 21 декабря президент Армении Серж Саргсян ведёт заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. Об этом сообщает агентство «Арменпресс» со ссылкой на управление по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.

Аппарат президента Армении На заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ

После приветственной речи президента России Владимира Путина Саргсян принял эстафету председательства в организации.

На данный момент проходят переговоры в узком составе с участием президентов России, Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии и Таджикистана, а также при участии генерального секретаря ОДКБ Николая Бордюжи. После этого стороны проведут переговоры уже в расширенном составе.

Планируется подписание ряда документов, в числе которых — заявление о противодействии терроризму, о генеральном секретаре ОДКБ и о ротации руководящего состава ОДКБ.

В ходе нынешней сессии предусмотрено подписание ряда документов, в том числе, заявление о противодействии терроризму, о генеральном секретаре ОДКБ, о ротации руководящего состава ОДКБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 декабря в Москве проходит заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ. В нем принимают участие лидеры стран-участниц организации. Помимо этого, 21-го декабря под председательством министра иностранных дел, председателя Совета министров иностранных дел организации Эдварда Налбандяна состоялось заседание СМИД организации. Министры коснулись хода осуществления решений сентябрьской сессии 2015 г. Совета коллективной безопасности. В ходе заседания был одобрен ряд проектов документов, включенных в намеченную на вторую половину дня повестку дня заседания Совета коллективной безопасности. Министры иностранных дел стран ОДКБ согласовали проект заявления Совета коллективной безопасности по противостоянию международному терроризму.

Генеральный секретарь ОДКБ Николай Бордюжа представил участникам доклад о текущей деятельности организации, достигнутых результатах в рамках сотрудничества. На повестке дня встречи были вопросы, относительно ротации должностных лиц уставных органов ОДКБ.