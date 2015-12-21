Москва, 21 декабря, 2015, 15:32 — ИА Регнум. Законопроект об освобождении от уплаты земельного налога владельцев участка размером 8 соток внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия». Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря, об этом в ходе брифинга сообщил лидер партии Сергей Миронов.

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«Мы все-таки хотим, чтобы все-таки это был федеральный закон, и чтобы наши граждане не ждали милости от губернатора — назовем вещи своими именами — а руководствовался федеральным законом», — заявил Миронов.

В своем отрицательном отзыве на инициативу правительство указало на то, что не мешает регионам такие законопроекты принимать и сейчас с учетом того, что земельный налог — местный налог, рассказал парламентарий.