Ярославль, 21 декабря, 2015, 15:34 — ИА Регнум. 20 декабря в Рыбинске (Ярославская область) на площади Дерунова состоялся митинг КПРФ, на котором был презентован памятник Иосифу Сталину, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Таким образом коммунисты хотят добиться от городских властей установки монумента на Аллее Славы, рядом с памятником генералу Павлу Батову и памятником рыбинцам — героям Советского Союза.

Евгений Шувалов ИА REGNUM

«Мы, жители Рыбинска, обратились в городскую администрацию с предложением установить в год 70-летия Победы в Великой Отечественной Войне бюст главнокомандующего Красной Армией генералиссимуса Иосифа Сталина на одной из улиц города. Однако власть нас не услышала. Но мы сделали этот бюст, и, сегодня он стоит перед вами. Это — историческое событие, первый за долгие годы бюст Сталина в Рыбинске. Я сам сталинист, и мне повезло видеть Иосифа Виссарионовича живым», — рассказал собравшимся активист КПРФ, ветеран труда Роберт Соловьев.

Не все рыбинцы положительно отнеслись к презентации бюста Сталина. Среди митингующих можно было заметить людей с плакатами «Сталинизм-плевок в лицо репрессированным», «Коммунисты — поклонники палачей», «Сталинизм — море крови». Эти активисты были выдворены сотрудниками полиции за пределы митинга.

«Я являюсь потомком расстрелянного генерала графа Варакина. И то, что коммунисты хотят сделать, я не могу поддержать. Они категорически против памятнику императору Александру II в Рыбинске, и утверждают, что бюст Сталина необходимо поставить. Я согласен — это наша история, но нужно договариваться. Они хотят навязать свою волю, как делали всегда. Я и мои соратники сегодня выступаем против бюста Сталина в Рыбинске», — сказал корреспонденту ИА REGNUM представитель Рыбинского казачьего войска Михаил Башмаков.

В митинге приняли участие около 100 человек, по его итогам было принято обращение к городским властям с требованием об установке памятника на Аллее Славы. Пока же бюст Иосифа Сталина был передан в музей Советской эпохи, расположенный в доме культуры поселка ГЭС.

«Я думаю, что сегодня очень важный день. За все десятилетия, когда охаивается советское прошлое, в городе Рыбинске появился бюст Сталина. Это, в первую очередь заслуга самих рыбинцев. Мы попросили наших товарищей в Северной Осетии, они пошли нам навстречу, там и был изготовлен бюст. Следующий шаг — аналогичное мероприятие в Ярославле», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM первый секретарь Ярославского областного комитета КПРФ, депутат Ярославской областной Думы Александр Воробьев.