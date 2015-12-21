Москва, 21 декабря, 2015, 15:24 — ИА Регнум. В регионах России в период зимних школьных каникул планируется подготовить и оборудовать более 46 тысяч площадок проведения массовых новогодних мероприятий для детей, сообщили в Роспотребнадзоре.

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Более 2,2 тыс. площадок будут оборудованы на базе городских парков, около 3,5 тыс. площадок — на базе спортивных сооружений, около 14 тыс. площадок — на базе культурно-досуговых и развлекательных центров, клубов и домов культуры, более 26 тыс. площадок — на базе иных сооружений открытого и закрытого типа.

Наибольшее количество площадок для проведения массовых мероприятий для детей запланировано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах.

Перед новогодними праздниками Роспотребнадзор проверяет поставщиков продуктов питания, системы водоснабжения, отопления и системы подачи воздуха в местах проведения праздничных мероприятий. Проведено почти 35 тыс. лабораторно-инструментальных исследования. Выявлены нарушения по санитарно-химическим показателям и по микробиологическим показателям. Во всех случаях нарушений приняты меры административного воздействия.

Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.