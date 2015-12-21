Берлин, 21 декабря, 2015, 15:06 — ИА Регнум. 19 декабря в Берлине завершился Фестиваль «Призма» — документальный проект о конфликте на Украине. Вниманию германской аудитории были представлены пять фильмов, поставивших под сомнение традиционную для Европы версию войны на Украине и, в частности, событий в Одессе 2 мая 2014 года. Картины показали множество документальных материалов и эксклюзивные свидетельства очевидцев по обе стороны баррикад — сторонников Евромайдана и Антимайдана. По результатам Фестиваля все работы были премированы жюри и стали лауреатами «Призмы». В рамках программы были организованы телемосты с Киевом и Одессой, а после показов состоялись открытые встречи с режиссёрами и очевидцами трагических событий 2 мая в Доме профсоюзов.

2mayodessa.org Дом профсоюзов. Одесса

В программе были показаны:

фильм-расследование «Ожог» российского тележурналиста Аркадия Мамонтова , снятый к годовщине событий в Одессе и содержащий сенсационные интервью с теми, кто имел непосредственное отношение к трагедии;

, снятый к годовщине событий в Одессе и содержащий сенсационные интервью с теми, кто имел непосредственное отношение к трагедии; фильм «Раскол» режиссёра Ольги Бородиной , представляющий собой попытку без политических оценок проанализировать, как мирный город на берегу Черного моря разделился на два лагеря непримиримых врагов. В ленту вошли 20 интервью с одесситами — участниками событий на Греческой площади и в Доме Профсоюзов;

, представляющий собой попытку без политических оценок проанализировать, как мирный город на берегу Черного моря разделился на два лагеря непримиримых врагов. В ленту вошли 20 интервью с одесситами — участниками событий на Греческой площади и в Доме Профсоюзов; фильм «Горящие сердца» Анны Синюковой и Екатерины Федоренко , рассказывающий истории жизни пяти людей, которые погибли в Одессе 2 мая: Геннадия Кушнарёва, Ивана Милева, Владимира Бригаря, Максима Никитенко и Игоря Лукаса;

фильм «Беглый огонь» немецких журналистов Ульриха Хайдена и Марко Бенсона , ставший первым фильмом на Западе об уничтожении украинскими националистами в пламени одесского Дома профсоюзов нескольких десятков активистов Антимайдана;

и , ставший первым фильмом на Западе об уничтожении украинскими националистами в пламени одесского Дома профсоюзов нескольких десятков активистов Антимайдана; фильм «Украинская агония. Скрытая война» известного немецкого корреспондента Марка Барталма , посвящённый войне на Украине. С июля 2014 года съёмочная группа работала на востоке страны. Фильм построен на личных историях мирных жителей, бойцов армии ДНР и журналистов, показывает жизнь в условиях войны, страдания мирного населения, обстрелы городов и многое другое.

В жюри берлинского фестиваля вошли итальянский журналист Витторио Никола Ранджелони, работавший в Донбассе, и депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок.

Организаторами кинопроекта стали общественное объединение «Глобальные права мирных людей» и антифашистская организация «Матери против войны Берлин — Бранденбург». Руководство Германии встретило инициативу Фестиваля негативно, в результате чего многие кинотеатры отказались предоставлять свои площадки под мероприятие, однако поддержку оказал независимый журналистский клуб Club reporter, где в итоге и прошли показы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года в Одессе во время акции на Куликовом поле произошло столкновение радикалов экстремистского «Правого сектора» и футбольных фанатов «ультрас» с активистами Антимайдана. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, где их начали забрасывать бутылками с зажигательной смесью. В результате столкновений и начавшегося пожара, согласно официальной статистике, погибли 48 человек. По неофициальным данным, погибших было в несколько раз больше.