Кабул, 21 декабря, 2015, 14:42 — ИА Регнум. 21 декабря террорист-смертник на мотоцикле напал на американо-афганский патруль близ военно-воздушной базы Баграм в Афганистане. В результате погибло пять военнослужащих, еще шестеро — получили ранения, сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

motonews.ru На мотоцикле

Ответственность за теракт на себя взяли боевики движения «Талибан».

В штабе НАТО в Кабуле подтвердили, что теракт был совершен с помощью взрывного устройства, установленного на передвижном средстве. Там также отметили, что начато расследование.