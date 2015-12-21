Волгоград, 21 декабря, 2015, 14:36 — ИА Регнум. Завершить поисково-спасательную операцию на месте взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Дзержинском районе Волгограда планируется до 18:00 текущего дня. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального МЧС 21 декабря, сейчас в работах задействованы более тысячи человек и 156 единиц техники. Работают шесть кинологических расчётов МЧС России.

34.mchs.gov.ru Угроза обрушения дома в Волгограде сохраняется

На данный момент уже снято около 20 плит, угрожавших безопасности спасателей. Между тем угроза обрушения здания сохраняется. Несколько нависающих плит на верхних этажах здания еще остаются, их надо демонтировать. С места разбора завалов уже вывезено более 50 самосвалов обрушенных бетонных конструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в девятиэтажном доме на улице Космонавтов, 47 в Волгограде произошел 20 декабря около 12:00. После этого возник пожар, который удалось локализовать спустя четыре часа. Спустя 20 минут после первого взрыва произошел второй хлопок. В результате один из подъездов полностью обрушился. Всего пострадали 38 квартир. В настоящее время в больницах города остаются 11 человек, трое из которых — в тяжелом состоянии. Неизвестной остается судьба еще четырех человек.

На сегодня обнаружено тело только одного погибшего — хозяина взорвавшейся квартиры на седьмом этаже Ф. Хасанова. Информацию, появившуюся в ряде СМИ, об обнаружении второго погибшего в МЧС РФ опровергли.

Пострадавшим продолжают восстанавливать удостоверения личности, власти обещают, что работа будет проведена в максимально сжатые сроки. Жильцы дома, квартиры которых полностью разрушены, уже получили первые выплаты по 20 тыс. рублей на первоочередные нужды. Кроме того, пострадавшим будет выплачена адресная компенсация, размер которой будет определяться в зависимости от тяжести полученных травм и имущественного ущерба. Также открыт счет для помощи пострадавшим. По данным сотрудников комитета социальной поддержки населения мэрии, на утро 21 декабря в списки внесены фамилии 260 жителей дома, из них 101 человек проживал во втором подъезде, где произошла трагедия.

Напомним, сейчас на месте происшествия спасатели продолжают разбор завалов. Проход для жильцов в сохранившиеся квартиры запрещен до завершения следственных мероприятий. Здание обследуется мобильным комплексом «Струна». После этого будет решаться вопрос о дальнейшей судьбе здания — либо его будут восстанавливать, либо оно пойдет под снос. Между тем, по свидетельству очевидцев, начали обваливаться и перекрытия с другой стороны девятиэтажного дома в Волгограде, где прогремели два взрыва.