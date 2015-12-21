Москва, 21 декабря, 2015, 14:35 — ИА Регнум. В отношении Украины, поддерживающей наряду с некоторыми другими странами санкции в отношении РФ, со стороны России вводятся ответные санкции: продуктовое эмбарго и таможенные пошлины. Меры вводятся с 1 января для защиты российского рынка. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

А. Горбаруков ИА REGNUM Геология

На совещании со своими заместителями премьер-министр сообщил, какие меры будут предусмотрены в отношении Украины: «С 1 января 2016 года в отношении Украины будут применяться ввозные пошлины, предусмотренные единым таможенным тарифом ЕАЭС, то есть на Украину будет распространяться режим наибольшего благоприятствования без каких-либо исключений».

Введение санкций необходимо для защиты российского рынка. Украина собирается присоединиться к ЕС, и рынок России не должен получить ввоз товаров из ЕС под видом украинской продукции.