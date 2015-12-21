Ярославль, 22 декабря, 2015, 00:20 — ИА Регнум. В Ярославской области вышла в свет книга «Большая Волга» об истории строительства Верхневолжских ГЭС, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Она посвящена 75-летию пуска первого промышленного тока Угличской ГЭС, которое состоялось 8 декабря 1940 года. Книга описывает историю создания Угличского и Рыбинского гидроузлов, первых в Волжско-Камском каскаде.

Издательство «Медиарост» Обложка книги «Большая Волга»

«Вроде бы будничная история — строительство двух промышленных объектов. Но при этом очень захватывающая, полная противоречий, загадок, до сих пор вызывающая массу споров. С одной стороны, гидроузлы возводил Волголаг НКВД, массово использовался труд заключенных. С другой — электроэнергия из Рыбинска и Углича во время Великой Отечественной войны помогла отстоять Москву. Фактически запасы волжской воды были единственным резервом энергии, благодаря которой работали оборонные предприятия, прожектора выхватывали в небе вражеские самолеты, работала связь в штабах. Благодаря этому билось сердце нашей страны в самое тяжелое время. Малоизвестени другой аспект — Рыбинское водохранилище сделало возможным снабжение блокадного Ленинграда по воде. Созданный глубоководный путь позволил тысячам судов с боеприпасами, оружием и продовольствием пройти с Волги в осажденный город», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

В книге представлены не только этапысоздания гидроузлов Верхней Волги, но и краткая история гидротехники. Это позволяет понять основные тенденции гидростроительства, воплотившиеся в одном из грандиозных проектов СССР — коренной реконструкции Волги.

«Выход книги «Большая Волга» приурочен к юбилею одной из старейших российских ГЭС. Однако это не просто корпоративная книга, а издание, которое будет интересно множеству людей: всем, кто интересуется историей гидротехники, Волги, Углича, Рыбинска, нашей страны. Книга написана достаточно интересно, множество иллюстраций как современных, так и исторических, в том числе редкие фотографии, карты, схемы. Секрет хорошей книги прост: в ней не бывает мелочей. Важен не только текст, но и его литературная обработка, корректура, работа над подбором иллюстраций, дизайн. Огромный опыт был накоплен в ходе создания серии «Библиотека ярославской семьи», он очень помогает в работе над новыми проектами», — рассказал директор издательства «Медиарост» Виталий Горошников.

Основной раздел книги рассказывает о разработке плана «Большой Волги», строительстве гидроузлов, подготовке зоны затопления Угличского и Рыбинского водохранилищ и переселении людей, специфике работы и быта заключенных и вольнонаемных, судьбах строителей, репрессиях, работе коллективов станций во время Великой Отечественной войны. Как рассказал автор текста Антон Голицын, при подготовке текста было привлечено множество источников, в том числе последние исследования историков, недавно опубликованные документы. Многие материалы были взяты из газет времен строительства гидроузлов, в частности, внутренней газеты политического отдела Волгостроя «Большая Волга». Подшивка газеты сохранилась только в Российской государственной библиотеке.

«Благодаря газетам удалось узнать много нового. К примеру, то, что в Волгострое работала своя киногруппа и была собственная футбольная команда, игравшая в чемпионате Ярославской области. Одна история меня особенно поразила: это история жителей затопленного села Ягорба. Они переселились на территорию, захваченную СССР в ходе «зимней» Финской войны. Переехали жить в «неостывшие» дома финнов, сжали посеянный финнами хлеб… А через год, в 1941-м, финны вернулись», — рассказал Антон Голицын.

«Многие факты, изложенные в книге, публикуются впервые. Строительство Угличской и Рыбинской ГЭС — очень неоднозначная, но оттого особенно интересная часть нашей истории. В книге много технических деталей и подробностей, к примеру, говорится о том, как перекрывали Волгу в Рыбинске и Угличе. Но при этом автору удалось сделать рассказ живым и интересным», — рассказал заведующий кафедрой регионоведения и туризма исторического факультета ЯрГУ им. П.Г. Демидова Андрей Данилов, один из научных редакторов «Большой Волги».

Презентация книги «Большая Волга. Из истории строительства Верхневолжских ГЭС» состоится в Ярославле 22 декабря в 16.00 в библиотеке имени Лермонтова.