Москва, 21 декабря, 2015, 13:58 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ) намерен предложить московским властям вынести на обсуждение вопрос об установке в Москве памятника Леониду Брежневу, передает корреспондент ИА REGNUM 21 декабря. По словам Рашкина, в день рождения Леонида Брежнева, 19 декабря, «огромное количество людей в нашей стране с теплотой в сердце вспоминали этого удивительного человека и выдающегося политического деятеля, масштабы личности которого становятся особенно очевидны в наше время, когда власть узурпирована циничными негодяями и казнокрадами».

amic-polit.ru Леонид Брежнев

Он напомнил, что в следующем году исполнится 110 лет со дня рождения «самого легендарного и любимого народом советского генсека». «Было бы логично и правильно, чтобы память этого человека, который сделал для страны неизмеримо больше, чем все современные российские политики, была увековечена», — уверен депутат.

То, что в Москве нет памятника Леониду Брежневу, по мнению Рашкина, «чудовищная историческая несправедливость». Парламентарий обратил внимание, что именно в годы правления Брежнева произошла разрядка международной напряженности и снижение противостояния стран социалистического и капиталистического лагерей. Также в брежневские годы, по его словам, происходило развитие страны во всех сферах жизни общества.

Московские власти могли бы легко найти достойное место для памятника в центре города, вместо того чтобы занимать «городские общественные пространства разным уродством и памятниками, посвященными весьма сомнительным историческим персонажам», полагает депутат.

Рашкин также предлагает не только установить памятник Брежневу, но и открыть в Москве музей Брежнева на базе экспозиции, которая представлена в этом году в выставочном зале Государственного архива