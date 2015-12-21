Белгород, 21 декабря, 2015, 13:44 — ИА Регнум. Фрилансеры ежегодно наносят бюджету Белгородской области ущерб в 1,5 миллиарда рублей. Как сообщил портал «Бел.RU», такую информацию озвучил заместитель губернатора Белгородской области Владимир Боровик на брифинге 18 декабря.

В заботливых руках государства

Попытки «легализовать» деятельность фрилансеров — людей, не трудоустроенных официально, но периодически выполняющих заказы для разных работодателей, — в Белгородской области решили, опираясь на пример Шебекинского муниципального района. Как уже сообщало ИА REGNUM, с февраля 2015 года там реализуется проект «Легализация рынка труда в сфере дистанционной занятости на территории Шебекинского района», и инициативу «подхватили» другие муниципальные образования региона.

Стоит отметить, что к фрилансерам власти региона отнесли не только тех, кто работает удаленно через интернет — например, журналистов, программистов и художников, но и всех, кто не платит налоги за свою деятельность — журналистов, ведущих и т. д. «Мы не придумываем новые налоговые обязательства. Мы хотим справедливости в полном объеме. Если ты живешь в области и получаешь бюджетные услуги — плати налоги. — Малый бизнес и фриланс — это не курицы, которые несут золотые яйца. Это цыплятки. Их нужно холить, лелеять. Пусть они подрастут — это нам тоже выгодно», — цитирует Бел.RU слова Владимира Боровика.

Ранее мэр Белгорода Константин Полежаев сообщил, что к 15 декабря 2015 года с 13 тыс. 380 фрилансерами были заключены трудовые договоры. Это число составило 97% от плановых показателей по легализации дистанционной деятельности. Всего в начале года власти насчитали около 80 тыс. таких работников по всему региону.

«В результате мероприятий по повышению заработной платы и легализации трудовых отношений, по данным ИФНС России по городу Белгороду за январь — ноябрь 2015 года, в консолидированный бюджет Белгородской области поступило дополнительно НДФЛ в сумме 102,2 млн рублей, из них в бюджет городского округа «Город Белгород» поступило 15,3 млн рублей», — рассказал Полежаев.