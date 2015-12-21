Ла-Пас, 21 декабря, 2015, 13:23 — ИА Регнум. Боливия — страна, имеющая лучшие экономические показатели в регионе, заявил представитель Всемирного банка Никола Понтара, сообщает TeleSUR.

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По его мнению, «Боливия встретит кризис без проблем, благодаря хорошим экономическим амортизаторам и высокому уровню международных резервов, которые в настоящее время представляют почти 42% ВВП».

Понтара добавил, что экономическая политика, осуществленная правительством Эво Моралеса, позволит Боливии встретить мировой кризис в завидном положении, основанном на трех фундаментальных аспектах: улучшении эффективности государственных расходов, сближении с иностранными предпринимателями, которые вложат средства в боливийскую экономику, и начале процесса диверсификации экономики.

Представитель Всемирного банка также подчеркнул, что последний десяток лет был «золотым» для Боливии: показатели бедности уменьшились с 60% в 2002 году до 39% в 2014-м, а показатели нищеты уменьшились с 27% до 17%, ВВП при этом увеличился на 4,9%.

Как сообщало ИА REGNUM, весной этого года правительство Боливии представило крупные социальные проекты, а в течение ноябрьского официального европейского турне президента Боливии канцлер Германии Ангела Меркель высоко оценила успехи Боливии в экономической и социальной сферах, особенно, достижения в преодолении неграмотности.