Кишинёв, 21 декабря, 2015, 13:17 — ИА Регнум. Группа из 14 депутатов парламента Молдавии от Партии коммунистов (ПКРМ) объявила сегодня о своем выходе из фракции ПКРМ и создании новой политической силы — «Социал-демократической платформы за Молдову». Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, заявила 21 декабря на пресс-конференции в Кишиневе депутат от ПКРМ Виолетта Иванова.

Цитата из х/ф «Исход: Цари и боги». Реж. Ридли Скотт. 2014. Великобритания, США, Испания Рамзес

По ее словам, это «историческое решение». «В последнее время ПКРМ самоустранилась и вместо того, чтобы внести свой вклад в преодоление политического кризиса, руководство партии выжидает и участвует в политических играх», — заявила Иванова, добавив, что уходящие из Компартии депутаты готовы участвовать в формировании парламентского большинства для «спасения Республики Молдова». «Таким образом, мы даём конкретный шанс для создания парламентского большинства», — подчеркнула депутат.

В группу ушедших из ПКРМ депутатов также вошли исполнительный секретарь партии Артур Решетников, а также практически все представленные во фракции члены политбюро Компартии: Владимир Витюк, Виктор Мындру, Анатолий Загородный, Александр Банников, Сергей Стати, Борис Головин, Анатолий Горилэ, Галина Балмош, Игорь Время и другие.

В рядах фракции ПКРМ остались лишь семь депутатов: лидер политформирования Владимир Воронин, а также Елена Боднаренко, Олег Рейдман, Оксана Доменти, Василий Панчук, Мария Постойко и Инна Шупак.

«ПКРМ сегодня умерла», — заявил лидер Партии социалистов Молдавии Игорь Додон, призвав территориальные организации Компартии присоединяться к Партии социалистов. «Будем следить за дальнейшим поведением депутатов, которые сегодня вышли из ПКРМ. Зададимся вопросом: не является ли это трюком? Не дал ли Воронин согласие на этот раскол ради того, чтобы косвенно проголосовать за новое правительство? Может, это комбинация предназначена для того, чтобы облегчить задачу Гимпу, который заявит, что проголосовал за правительство вместе с «социал-демократами», а не коммунистами? Посмотрим, за кого они проголосуют», — добавил Додон.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам прошедших в ноябре 2014 года парламентских выборов Партия коммунистов обладала 21 мандатом. В ходе продолжающихся переговоров по созданию парламентского большинства и формированию правительства Компартия заявляла о готовности к участию в широкой «проевропейкой» коалиции, однако либералы АО главе с Михаем Гимпу отказывались входить в коалицию с коммунистами.