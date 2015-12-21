Пекин, 21 декабря, 2015, 12:48 — ИА Регнум. Резко ухудшившаяся в начале декабря экологическая обстановка в северных провинциях КНР вызвана, в первую очередь, использованием низкокачественного угля. К такому выводу пришли чиновники из Министерства охраны окружающей среды.

bwbx.io Смог в Пекине

Согласно их докладу, опубликованному 21 декабря, около 200 млн жителей сельских районов северных провинций Китая используют уголь самого плохого качества для обогрева своих домов. Именно использование такого низкокачественного угля вызвало загрязнение воздуха в столичном регионе.

Инспекторы из министерства обнаружили, что 22% образцов угля, взятых для проб в Пекине не соответствуют национальным стандартам. Резкой критике были подвергнуты муниципальные власти, пустившие ситуацию с отоплением домов в сельских районах на самотёк, пишет «Чжунго жибао».

Согласно статистическим данным, КНР является крупнейшим добытчиком и потребителем угля в мире.

С начала декабря Пекин окутан смогом. С 8 по 10 декабря власти Пекина впервые объявили наивысший «красный» уровень экологической угрозы. Второй раз за зиму «красный» уровень тревоги был объявлен в прошлую пятницу, он будет действовать до 22 декабря. В эти дни количество вредных частиц, содержащихся в воздухе, во несколько раз превышает норму.