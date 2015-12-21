Вашингтон, 21 декабря, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Президент организации Йозеф Блаттер и глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини отстранены на восемь лет от какой бы то ни было деятельности в футболе — как на национальном, так и международном уровне, сообщает Reuters.

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Решение приняла комиссия по этике ФИФА. Запрет вступает в силу немедленно. Отмечается, что бывшим функционерам ассоциации придется заплатить штраф. Так, Блаттеру придется выплатить 50 тыс. швейцарских франков, а Платини — 80 тыс.

Напомним, что Блаттера обвинили в незаконной передаче Платини 2 млн швейцарских франков за некие услуги в 1999—2002 гг. В результате в октябре глав ФИФА и УЕФА отстранили от футбольной деятельности на 90 дней.