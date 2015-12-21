Барнаул, 21 декабря, 2015, 12:42 — ИА Регнум. Жители Бийского района обратились в Госдуму по поводу закрытия одного из отделений районной больницы, расположенной в селе Первомайское. Свою просьбу они озвучили депутату Алтайского краевого Законодательного Собрания Николаю Наздрачеву в ходе встречи, 19 декабря. Впрочем встреча эта могла бы не состоятся: местный муниципалитет попросту закрыл клуб, в котором депутат и бийчане должны были общаться. Подробности корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе КПРФ.

Юрий Красильников, газета «Голос труда» Более 500 жителей Бийского района выступили против закрытия районной ЦРБ

Детское отделение КГБУЗ «Бийская ЦРБ» обслуживает, кроме Первомайского, несколько десятков сел и поселков района. Общее число прикрепленных к больнице детей — 6800. Сократить его намерены в соответствии с Приказом Алтайкрайздрава № 645 от 19.10.2015 г.

Ключевой на встрече была речь бывшего главного врача этого медицинского учреждения Валерия Дудченко, — считает отрудник пресс-службы КПРФ Юрий Красильников.

«Грустно смотреть, когда за полтора года обвалили больницу, которая в течение многих лет входила в десятку лучших в крае. Ко мне никогда никаких вопросов не было, нашу больницу всегда приводили в пример другим. Вы видели ЦРБ в Целинном или в Солтоне? Без стакана смотреть невозможно», — сказал в ходе своего эмоционального выступления Валерий Дудченко.

Бывший главврач также обратился к алтайским депутатам в местном парламенте, указав на очевидную проблему: муниципалитетам не на что «оказывать содействие» здравоохранению в районе.

«Большая ошибка на уровне региона (а, может, и на уровне правительства) была совершена тогда, когда оторвали здравоохранение от муниципальной власти. Раньше глава поселения отвечал за медпункты, за их состояние, за ремонт и так далее. Это и уголь, дрова, квартира фельдшеру или врачу участковой больницы. Соответственно и в районах было также. Сейчас этого нет. Сейчас, например в уставе Бийского района одна фраза: «оказывать содействие системе здравоохранения», — это то же что и сочувствие! И безо всяких обязательств, — возмущается Валерий Дудченко.

В своем обращении, которое подписали уже более 500 человек, бийчане попросили также помочь вернуть кардиологическое и гинекологическое отделения, диспетчерскую скорой помощи.

«Районная больница должна быть полностью укомплектована для оказания медицинской помощи» — считают жители Бийского района.

Как отмечают в пресс-службе КПРФ, мероприятие в Бийском районе намеревались сорвать представители муниципалитета.

«К началу встречи пришли около 150 жителей района, однако муниципалитет внезапно отказал в помещении клуба, где планировалась встреча, я расцениваю это как воспрепятствование моей депутатской деятельности», — пояснил заместитель председателя комитета АКЗС по правовой политике Николай Наздрачев. По его словам, встреча все же состоялась, — жители заставили главу открыть спортивный зал.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2016 году власти Алтайского края намерены продать с аукциона здания и недвижимость порядка 10 социальных объектов.

В частности, ЦРБ закрыли и намерены продать в Каменском, Тальменском и Калманском районах. В Первомайском районе, в селе Баюновские Ключи, с молотка уйдут школа-интернат, административное здание, котельная, столовая.

В Усть-Калманском районе, в с. Кабаново, администрация Алтайского края намерена избавиться от имущества, составляющего казну края, а это — здание детского дома вместе со всем движимым и недвижимым имуществом.

А в алтайском райцентре Калманка продадут имущество краевого приюта для детей «Доверие». Правда, в плане приватизации он скромно обозначен как здание, расположенное на ул. Коммунистическая, 108.