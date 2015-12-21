Чебоксары, 21 декабря, 2015, 12:31 — ИА Регнум. В Чувашии с наступлением холодов замёрзли насмерть четверо человек. Из них трое мужчин и одна пенсионерка, обстоятельства происшествий выясняются, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев. По его словам, криминальных свидетельств смерти не обнаружено.

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Первой жертвой морозов стал 36-летний чебоксарец, тело которого было обнаружено рано утром 17 декабря во дворе одного из домов. «Ссадины на лбу и колене к гибели отношения не имеют, однако им в ходе проверки будет дана правовая оценка», — сказал Олег Дмитриев. Ещё один чебоксарец, 33-летний парень, скончался из-за переохлаждения организма в ночь с 18 на 19 декабря. «Он вышел из своей квартиры, однако домой не вернулся. Его тело было обнаружено на снегу у ворот в гаражно-строительный кооператив.

Также выясняют обстоятельства смерти 46-летнего жителя одного из сёл Янтиковского района, который вечером 18 декабря после поминок у односельчан домой не дошёл. Труп нашли неподалеку от дома. Рано утром 20 декабря у одного из домохозяйств в деревне Чамыши Моргаушского района было обнаружено тело 66-летней пенсионерки, которая проживала на другом конце той же улицы. В последний раз её видели накануне.

По данным фактам проводятся доследственные проверки. «По результатам визуального осмотра тел обнаружены признаки, характерные для наступления смерти в результате общего переохлаждения организма. При осмотре мест происшествий следов какой-либо борьбы не обнаружено», — сказал Олег Дмитриев.