Биробиджан, 21 декабря, 2015, 12:37 — ИА Регнум. Два многоквартирных дома, построенных по программе переселения граждан из ветхоаварийного жилья в поселке Известковый Облученского района Еврейской автономной области, уже нуждаются в капитальном ремонте. Через несколько месяцев после сдачи в эксплуатацию произошло обрушение кровли в обеих многоэтажках, на стенах и потолках квартир — конденсат, плесень, на стенах — трещины. Качество предназначенного для расселения людей из старых домов жилья проверили активисты общероссийского народного фронта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ОНФ региона.

foto-basa.com Еврейская автономная область

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Качество нового жилья вызвало возмущение граждан. По заключению специальной комиссии, дома нуждаются в фактически капитальном ремонте. По мнению «фронтовиков», подрядчик подошел к строительству жилья недобросовестно, а органы местной власти не контролировали процесс. Эти дома по инициативе активистов регионального отделения Народного фронта внесены в реестр «нового аварийного» жилья Центра ОНФ «Народная экспертиза».

«Активисты регионального отделения ОНФ обратились в Минстрой России, в Фонд содействия реформированию ЖКХ и лично к председателю наблюдательного совета фонда Сергею Степашину с просьбой провести выездную проверку этих новостроек. В настоящее время региональным отделением ОНФ налажен контакт с этими структурами. Вопросы, связанные с аварийными новостройками, общественники держат на особом ежедневном контроле. Мы будем добиваться положительного разрешения проблем граждан, проживающих в этих домах», — отметила руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» Надежда Конева.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с расселением граждан из ветхоаварийного жилья активисты ОНФ обнаружили и в Магаданской области. Реализация программы расселения граждан из ветхого и аварийного жилья там находится под угрозой срыва, считают «фронтовики». В одном случае строители вырыли котлован под будущую новостройку, однако так и не начали работы, в другом — здание существует лишь на бумагах, но в реальности об объекте никто и не слышал. Своевременное исполнение программы замечено лишь единожды.