Москва, 21 декабря, 2015, 12:17 — ИА Регнум. В 2015 году на территории РФ произошло 254 чрезвычайные ситуации. Количество пожаров в текущем году сократилось на 5,3%, количество происшествий на водных объектах уменьшилось на 14,6%. Всего подразделениями МЧС при реагировании на ЧС, пожары, аварии и катастрофы спасено свыше 258 тысяч человек. Об этом сегодня, 21 декабря, заявил руководитель Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко на совещании по результатам деятельности ведомства в 2015 году.

bankoboev.ru Лесной пожар

С начала года в России силами МЧС обнаружено и уничтожено более 44 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе 653 авиабомбы. Спасательная авиация осуществила санитарную эвакуацию свыше 650 человек, в том числе 387 детей. После временного прекращения авиасообщения с Арабской Республикой Египет всего доставлено свыше 89 тысяч граждан, перевезен багаж с 420 рейсов.

Система космического мониторинга приняла и обработала свыше 10 тысяч космических снимков. «В рамках международного сотрудничества организован информационный обмен со всеми странами СНГ и рядом иных государств, а также с пятью международными организациями. В общей сложности помощь оказана 21 государству, доставлено более 35 тысяч тонн гуманитарных грузов», — сообщил Яцуценко.

Также представитель МЧС напомнил, что с помощью 47 колонн МЧС России в текущем году в районы Донецкой и Луганской областей Украины доставлено более 57 тысяч тонн гуманитарных грузов. Завершается работа по формированию 48-й колонны, доставка запланирована на 24 декабря.